Биография

Ангелина Поплавская — российская актриса. Родилась в городе Клинцы 19 января 1997 года. С детства занималась творчеством, принимала участие в конкурсах чтецов, играла в местных театрах и вела городские мероприятия. После окончания школы поступила в Школу-студию МХАТ на курс Золотовицкого и Земцова. Сотрудничала с театром «Школа современной пьесы». С 2018 года Ангелина Поплавская активно снимается в кино. Ее можно увидеть в драме «Ненастье», короткометражном фильме «Покоряя мечты», сериалах «Мама», «Все могло быть иначе», «Синее озеро», «Идеальный брак». Также исполнила роль Кристины в спортивной комедии «Дылды».