Двойная жизнь Ми (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+27 мин
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 1
- 12+22 мин
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 2
- 12+9июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 3
- 12+9июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 4
- 12+16июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 5
- 12+16июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 6
- 12+23июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 7
- 12+23июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 8
- 12+30июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 9
- 12+6августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 10
- 12+6августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 11
- 12+13августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 12
- 12+13августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 13
- 12+20августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 14
- 12+20августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 15
- 12+27августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 16
- 12+27августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 17
О сериале
Днем Мила ходит в школу, общается с друзьями и выполняет домашние задания, а вечером превращается в Ми — известную певицу и интернет-звезду. Чем популярнее становится ее сценический образ, тем труднее не выдать себя окружающим — об этом «Двойная жизнь Ми», 1 сезон.
Помимо скрытой части жизни, у героини появляется еще одна проблема. Ее отец, работающий директором школы, начинает сближаться с чиновницей Анжелой, которая выступает против творчества Ми и намерена разоблачить девушку. Чтобы защитить и свою карьеру, и отца, Миле приходится постоянно выкручиваться, скрывать правду, искать нестандартные решения и балансировать между двумя совершенно разными мирами. Каждая новая серия все сильнее запутывает ситуацию, а риск раскрытия личности Ми становится все выше.
«Двойная жизнь Ми», 1 сезон, сочетает музыку, юмор и драму, рассказывая историю девушки, которая пытается сохранить свою мечту, не потеряв доверие друзей и семьи. Смотреть сериал можно с подпиской на Wink.
Рейтинг
- МХАктриса
Милана
Хаметова
- ДМАктёр
Давид
Манукян
- Актриса
София
Каштанова
- Актриса
Маргарита
Силаева
- СМАктёр
Саша
Макаров
- МГАктриса
Мария
Герасимова
- Актриса
Анна
Уколова
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- ЕГАктриса
Елизавета
Гончаренко
- КНАктриса
Ксения
Новикова
- ВСАктёр
Владислав
Солодов
- ММСценарист
Мария
Матвеева
- МКСценарист
Максим
Казанцев
- АМСценарист
Анна
Маковская
- АМПродюсер
Анна
Маковская
- ДМПродюсер
Давид
Манукян
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- ПХПродюсер
Петр
Хохлов
- МКПродюсер
Максим
Казанцев
- ЭСХудожник
Эдгар
Соловьев
- НКОператор
Никита
Кузьменко