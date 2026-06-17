Днем Мила ходит в школу, общается с друзьями и выполняет домашние задания, а вечером превращается в Ми — известную певицу и интернет-звезду. Чем популярнее становится ее сценический образ, тем труднее не выдать себя окружающим — об этом «Двойная жизнь Ми», 1 сезон.



Помимо скрытой части жизни, у героини появляется еще одна проблема. Ее отец, работающий директором школы, начинает сближаться с чиновницей Анжелой, которая выступает против творчества Ми и намерена разоблачить девушку. Чтобы защитить и свою карьеру, и отца, Миле приходится постоянно выкручиваться, скрывать правду, искать нестандартные решения и балансировать между двумя совершенно разными мирами. Каждая новая серия все сильнее запутывает ситуацию, а риск раскрытия личности Ми становится все выше.



«Двойная жизнь Ми», 1 сезон, сочетает музыку, юмор и драму, рассказывая историю девушки, которая пытается сохранить свою мечту, не потеряв доверие друзей и семьи. Смотреть сериал можно с подпиской на Wink.

