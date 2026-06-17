WinkДетямДвойная жизнь Ми1-й сезон12-я серия
9.12026, Двойная жизнь Ми. Сезон 1. Серия 12
Драма, Комедия12+
Контент станет доступным 13.08.2026
Двойная жизнь Ми (сериал, 2026) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 12+27 мин
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 1
- 12+22 мин
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 2
- 12+9июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 3
- 12+9июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 4
- 12+16июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 5
- 12+16июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 6
- 12+23июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 7
- 12+23июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 8
- 12+30июля
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 9
- 12+6августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 10
- 12+6августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 11
- 12+13августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 12
- 12+13августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 13
- 12+20августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 14
- 12+20августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 15
- 12+27августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 16
- 12+27августа
Двойная жизнь Ми
Сезон 1 Серия 17
О сериале
Шестнадцатилетняя Мила скрывает от всех, что она — популярная певица Ми. Балансируя между школой, блогом и личной жизнью, она пытается сохранить секрет и при этом помочь отцу-директору, у которого назревает роман с ее главным врагом — чиновницей Анжелой.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- МХАктриса
Милана
Хаметова
- ДМАктёр
Давид
Манукян
- Актриса
София
Каштанова
- Актриса
Маргарита
Силаева
- СМАктёр
Саша
Макаров
- МГАктриса
Мария
Герасимова
- Актриса
Анна
Уколова
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- Актёр
Роман
Курцын
- Актриса
Ангелина
Поплавская
- ЕГАктриса
Елизавета
Гончаренко
- КНАктриса
Ксения
Новикова
- ВСАктёр
Владислав
Солодов
- ММСценарист
Мария
Матвеева
- МКСценарист
Максим
Казанцев
- АМСценарист
Анна
Маковская
- АМПродюсер
Анна
Маковская
- ДМПродюсер
Давид
Манукян
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- ПХПродюсер
Петр
Хохлов
- МКПродюсер
Максим
Казанцев
- ЭСХудожник
Эдгар
Соловьев
- НКОператор
Никита
Кузьменко