Двойная жизнь Ми. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Двойная жизнь Ми
1-й сезон
4-я серия
9.12026, Двойная жизнь Ми. Сезон 1. Серия 4
Драма, Комедия12+
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Двойная жизнь Ми (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Шестнадцатилетняя Мила скрывает от всех, что она — популярная певица Ми. Балансируя между школой, блогом и личной жизнью, она пытается сохранить секрет и при этом помочь отцу-директору, у которого назревает роман с ее главным врагом — чиновницей Анжелой.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Двойная жизнь Ми»