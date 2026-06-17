Шестнадцатилетняя Мила скрывает от всех, что она — популярная певица Ми. Балансируя между школой, блогом и личной жизнью, она пытается сохранить секрет и при этом помочь отцу-директору, у которого назревает роман с ее главным врагом — чиновницей Анжелой.

