Бешенство (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Напряженный триллер о борьбе за выживание с Алексеем Серебряковым в главной роли.
Отчаявшийся отец хочет избавить сына от тяжелой наркозависимости варварским методом — полной изоляцией в глуши. Он привозит его в таежную деревню и сажает на цепь, пресекая любую возможность сорваться. Внезапно в тайге вспыхивает эпидемия бешенства. Переносчиками опасного вируса становятся волки: они бросаются на домашних животных, выбивают окна и достают жителей деревни из укрытий. Героям остается лишь принять правила природы, сплотиться и попытаться выбраться из западни, где смерть каждую минуту дышит в спину…
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Всеволод
Володин
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актёр
Георгий
Дронов
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актёр
Александр
Устюгов
- Актёр
Иван
Бычков
- Актёр
Александр
Булатов
- Сценарист
Алексей
Казаков
- Продюсер
Павел
Буря
- Продюсер
Алексей
Казаков
- Продюсер
Мурад
Османн
- Продюсер
Илья
Стюарт
- МАХудожница
Марина
Ананьева
- ААМонтажёр
Антон
Анисимов
- Оператор
Юрий
Никогосов
- Композитор
Дмитрий
Селипанов