Бешенство (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Напряженный триллер о борьбе за выживание с Алексеем Серебряковым в главной роли.



Отчаявшийся отец хочет избавить сына от тяжелой наркозависимости варварским методом — полной изоляцией в глуши. Он привозит его в таежную деревню и сажает на цепь, пресекая любую возможность сорваться. Внезапно в тайге вспыхивает эпидемия бешенства. Переносчиками опасного вируса становятся волки: они бросаются на домашних животных, выбивают окна и достают жителей деревни из укрытий. Героям остается лишь принять правила природы, сплотиться и попытаться выбраться из западни, где смерть каждую минуту дышит в спину…



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