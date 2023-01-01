Биография

Всеволод Володин — российский актер. Родился 21 апреля 1998 года. С детства тяготея к творчеству, Всеволод занимался в музыкальной школе и играл на трех инструментах. По окончании средней школы начал познавать профессию актера в школе Олега Табакова, а после прошел конкурс в театральный вуз. На большом экране Всеволод Володин дебютировал в 2019 году. Актер успел принять участие в мини-сериале «Вспоминая тебя», многосерийных кинолентах «Рая знает все!» и «Люся». В 2023 году получил главную роль Вовки в фильме «Бешенство» Дмитрия Дьяченко.