Биография

Павел Буря — российский продюсер. Родился на Дальнем Востоке. Павел полюбил кино с первого посещения кинотеатра в городе Свободный в пятилетнем возрасте, но работа в индустрии для него была лишь фантазией, которую он не торопился воплощать в реальность. В 2016 году будущий кинодеятель решил всерьез влиться в кинобизнес, а год спустя — познакомился с продюсерами Ильей Стюартом и Мурадом Османном, с которыми позже основал студию Hype Film. Первым значимым продюсерским проектом Павла Бури стал фильм Кирилла Серебренникова «Лето», получивший признание на Каннском кинофестивале. Спустя два года кинодеятель приложил руку к таким фильмам, как «Спутник», «Петровы в Гриппе» и «Уроки фарси», сделавшие ему внушительное портфолио. Последние проекты Бури в качестве продюсера — «Казнь» Ладо Кватании 2021 года и сериал «Домашнее поле» из линейки more originals.