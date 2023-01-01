Домашнее поле (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 1
- 16+41 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 2
- 16+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 3
- 16+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 4
- 16+37 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 5
- 16+37 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 6
- 16+36 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 7
- 16+39 мин
Домашнее поле
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Острая спортивная драма о женщине в мужском спорте со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским. Оставайтесь на Wink и знакомьтесь с сериалом «Домашнее поле», который ждет вас на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!
Директору провинциального футбольного клуба «Красный ястреб» нужно срочно назначить главного тренера — впереди старт сезона Российской Премьер-Лиги. Решение станет неожиданным для всех: вместо футболиста-ветерана он назначает на должность Елену Волкову, талантливую москвичку, выведшую свою команду в Лигу чемпионов. Теперь первой женщине, ставшей тренером в мужском спорте, предстоит заставить чужой мир играть по своим правилам.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Феликс
Умаров
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Максим
Матвеев
- Актёр
Игорь
Верник
- Актёр
Иван
Янковский
- Актриса
Александра
Хромова
- Актёр
Богдан
Голощук
- Актёр
Федор
Леонов
- Актёр
Илларион
Маров
- Актёр
Азиз
Эшонкулов
- Актёр
Егор
Корнев
- Сценарист
Иван
Новиков
- Сценарист
Евгения
Бурасова
- Продюсер
Илья
Стюарт
- Продюсер
Павел
Буря
- Продюсер
Мурад
Османн
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- АБХудожник
Аркадий
Байматов
- АНХудожница
Алена
Неброева
- СТХудожница
Софья
Тютюнник
- ЮИХудожница
Юлиана
Инюшева
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- КХМонтажёр
Кирилл
Хандурин
- ЮПМонтажёр
Юлия
Полякова
- Оператор
Павел
Белявский
- Композитор
Константин
Познеков