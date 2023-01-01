Домашнее поле
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Домашнее поле
8.72022, Домашнее поле 1 сезон
Драмы16+
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Домашнее поле (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Острая спортивная драма о женщине в мужском спорте со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским. Оставайтесь на Wink и знакомьтесь с сериалом «Домашнее поле», который ждет вас на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!

Директору провинциального футбольного клуба «Красный ястреб» нужно срочно назначить главного тренера — впереди старт сезона Российской Премьер-Лиги. Решение станет неожиданным для всех: вместо футболиста-ветерана он назначает на должность Елену Волкову, талантливую москвичку, выведшую свою команду в Лигу чемпионов. Теперь первой женщине, ставшей тренером в мужском спорте, предстоит заставить чужой мир играть по своим правилам.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Домашнее поле»

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