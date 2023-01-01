Биография

Павел Белявский — российский оператор. Родился в Приморском крае 1 февраля 1989 года. Павел окончил двухлетний курс в Московской Школе Нового Кино по специальности «оператор-постановщик». Его дебютная короткометражная работа «Угонщик» получила приз на Кинотавре в 2015 году. В настоящее время Белявский дает мастер-классы и работает независимым кинооператором, снимая рекламные ролики, музыкальные клипы, а также фильмы и сериалы. Карьера Павла Белявского стартовала со съемок короткометражного кино — самыми удачными лентами принято считать проекты «Я нормальный» Михаила Бородина и «Алиса» Василисы Кузьминой. В последние годы фокус кинодеятеля направлен на сериалы. Белявский участвовал в съемках таких картин, как «Корни», «Сказки Пушкина. Для взрослых» и «Домашнее поле».