О фильме
Даша и Саша — счастливые молодожёны. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артём — бывший Даши, о котором она не хотела даже вспоминать. Когда самолёт терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки. Стропы путаются. Они чудом остаются в живых — но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с каждым из которых связана её жизнь. Один — настоящее. Другой — незажившее прошлое.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- АИРежиссёр
Алексей
Ионов
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- Актриса
Тина
Стойилкович
- СБАктёр
Степан
Белозеров
- Актёр
Иван
Забелин
- Актриса
Виктория
Буцких
- ИМАктёр
Иван
Мартынов
- АКАктёр
Артемий
Корочков
- АГАктриса
Аделина
Гизатуллина
- ВБСценарист
Владимир
Батрамеев
- АТСценарист
Алина
Тяжлова
- СМСценарист
Савва
Минаев
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ДБПродюсер
Денис
Баглай
- Продюсер
Михаил
Врубель
- Продюсер
Александр
Андрющенко
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- КШХудожница
Ксения
Шандалова
- Оператор
Павел
Белявский
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев