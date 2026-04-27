Пропасть
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Пропасть

Фильм Пропасть

2026, Пропасть
Триллер16+
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О фильме

Даша и Саша — счастливые молодожёны. Свадебное путешествие и прыжок с парашютом над предгорьем Эльбруса должны стать началом их новой жизни. Но судьба вносит свои коррективы. Пилотом оказывается Артём — бывший Даши, о котором она не хотела даже вспоминать. Когда самолёт терпит крушение, троим приходится прыгать без подготовки. Стропы путаются. Они чудом остаются в живых — но оказываются подвешены над горной пропастью посреди бушующих лесных пожаров. Даша оказывается между двумя мужчинами, с каждым из которых связана её жизнь. Один — настоящее. Другой — незажившее прошлое.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Пропасть»