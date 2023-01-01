Биография

Александр Андрющенко — российский режиссер монтажа и продюсер. Родился в Новосибирске 8 апреля 1988 года. Съемочным процессом Александр заинтересовался еще в детстве. Больше всего его привлекал монтаж — поначалу кинодеятель снимал рекламу и клипы. В 2017 году перебрался в Москву, где сразу устроился помощником монтажера в крупную компанию. С тех пор Александр активно монтирует полнометражные фильмы, параллельно работая над клипами отечественных артистов и рекламными роликами. С 2012 года Александр Андрющенко занимается продюсированием большого кино, а дебютной работой кинодеятеля стал проект «Елки». Далее его биография пополнилась такими громкими лентами, как «Призрак» 2015 года, «Лед» и «Лед 2», «Ника», «Спутник», а также сериалами «Чики» и «Совершенно летние».