Русалка (фильм, 2007) смотреть онлайн
7.32007, Русалка
Драмы104 мин18+
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Сюжет
Алиса — хроническая неудачница. Но в одном ей сказочно повезло — Алиса умеет говорить с морем и обладает даром влиять на происходящие в мире события. Достигнув 18-летия, Алиса решает попытать счастья в Москве. В столице Алису поджидают новые неприятности и первая в жизни влюбленность… без взаимности.Могут ли волшебные способности Алисы помочь ей завладеть сердцем Саши, или она вновь потерпит неудачу? Сгоряча пожелав Саше смерти, Алиса осознает, что ее воля будет исполнена. Теперь Алиса готова на все, чтобы спасти Сашу, даже ценой собственной жизни.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Анна
Меликян
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Евгений
Цыганов
- МСАктриса
Мария
Сокова
- АДАктриса
Анастасия
Донцова
- ВСАктриса
Вероника
Скугина
- НРАктриса
Наталья
Рычкова
- ИСАктриса
Ирина
Скриниченко
- ИЯАктёр
Игорь
Яцко
- НКАктриса
Нана
Кикнадзе
- Актёр
Артур
Смольянинов
- Сценарист
Анна
Меликян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- БГПродюсер
Бохдан
Грачик
- УРХудожница
Ульяна
Рябова
- ГКХудожник
Георгий
Колотыгин
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- Монтажёр
Александр
Андрющенко
- Монтажёр
Карен
Оганесян
- Оператор
Олег
Кириченко
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин