Биография

Мария Шалаева – актриса российского кино, обладательница премии «Ника» и других кинематографических наград за роль в картине «Русалка». Известна как актриса независимого арт-хаусного кино. После множества сыгранных ролей начала интересоваться режиссерской работой и уже выпустила короткометражный фильм «Развод». Родители Марии были инженерами, они развелись, когда Мария была еще маленькой. Позже мама стала заниматься бизнесом. Однажды девочка побывала на музыкальном концерте и заинтересовалась домрой. Она стала посещать музыкальную школу, чтобы освоить этот инструмент. После окончания школы девушка успешно сдала экзамены и поступила во ВГИК. В кино она начала сниматься уже в студенчестве. Первую роль Мария Шалаева сыграла в картине «Завтра день рождения». На втором курсе она легкомысленно отнеслась к учебе и была отчислена из вуза. Однако это не помешало актрисе сниматься в кино. В 2005 г. она получила признание зрителей, сыграв главную роль в картине «Маша», а в 2007 г. актриса получила следующую ведущую роль в киноленте «Русалка». После съемок в этом фильме Мария Шалаева стала лауреатом премии «Ника». Успешными для актрисы стали картины «Нирвана», «Я буду рядом», сериал «Озабоченные, или Любовь зла».