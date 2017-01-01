Садко (фильм, 2017) смотреть онлайн

Новгородская княжна устраивает смотрины с целью найти жениха. Ко всеобщему удивлению, ее выбор падает на гусляра Садко, игравшего на мероприятии. Музыкант буквально сбегает из-под венца, ведь княжна ему не по нраву, и после к�рушения корабля оказывается в удивительном подводном царстве.



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