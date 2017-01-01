Садко (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Новгородская княжна устраивает смотрины с целью найти жениха. Ко всеобщему удивлению, ее выбор падает на гусляра Садко, игравшего на мероприятии. Музыкант буквально сбегает из-под венца, ведь княжна ему не по нраву, и после к�рушения корабля оказывается в удивительном подводном царстве.
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
3.9 IMDb
- МВРежиссёр
Максим
Волков
- ВМРежиссёр
Виталий
Мухаметзянов
- ТГАктёр
Тимур
Гарипов
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- ЕВАктриса
Екатерина
Варнава
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Михаил
Ефремов
- ДФАктёр
Дмитрий
Филимонов
- АКАктёр
Анатолий
Константинов
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ААСценарист
Александр
Архипов
- ДНСценарист
Дмитрий
Новоселов
- СССценарист
Слава
Сэ
- МВСценарист
Максим
Волков
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЛЕПродюсер
Лев
Елин
- ГГПродюсер
Георгий
Гитис
- ВМПродюсер
Виталий
Мухаметзянов
- ВММонтажёр
Виталий
Мухаметзянов
- МВМонтажёр
Максим
Волков
- ЛАМонтажёр
Лиля
Абдрахманова
- АСКомпозитор
Александр
Сагитов