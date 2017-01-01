Садко
Wink
Детям
Садко
9.12017, Садко
Мультфильм, Семейный78 мин6+
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Садко (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Новгородская княжна устраивает смотрины с целью найти жениха. Ко всеобщему удивлению, ее выбор падает на гусляра Садко, игравшего на мероприятии. Музыкант буквально сбегает из-под венца, ведь княжна ему не по нраву, и после крушения корабля оказывается в удивительном подводном царстве.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Садко»