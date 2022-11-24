Фейерверк (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
8.62003, Фейерверк
Боевик81 мин12+
О фильме
В день экзамена юные воспитанники кадетского корпуса воздушно-десантных сил и их классный наставник, гвардии капитан ВДВ Копылов сталкиваются с вооруженной бандой контрабандистов - «черных следопытов», возглавляемой бывшим офицером. Оказавшись в условиях, максимально приближенных к боевым, ребята должны с честью выстоять в неравной схватке, защитить своего командира и задержать преступников…
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.7 IMDb
- СТРежиссёр
Сергей
Тарасов
- АЕАктёр
Андрей
Егоров
- Актриса
Мария
Шалаева
- Актёр
Анатолий
Руденко
- ЕКАктёр
Евгений
Крайнов
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- АСАктёр
Александр
Свиридов
- Актёр
Александр
Бухаров
- Актёр
Анатолий
Гущин
- Актёр
Александр
Карпиловский
- ВПАктёр
Владимир
Панков
- ЕМСценарист
Евгений
Месяцев
- ВСПродюсер
Виталий
Сидоренко
- ТАПродюсер
Тимур
Абдуллаев
- АММонтажёр
Алла
Мякотина
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ИККомпозитор
Игорь
Кантюков