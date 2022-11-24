Фейерверк
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Фейерверк

Фейерверк (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

8.62003, Фейерверк
Боевик81 мин12+

О фильме

В день экзамена юные воспитанники кадетского корпуса воздушно-десантных сил и их классный наставник, гвардии капитан ВДВ Копылов сталкиваются с вооруженной бандой контрабандистов - «черных следопытов», возглавляемой бывшим офицером. Оказавшись в условиях, максимально приближенных к боевым, ребята должны с честью выстоять в неравной схватке, защитить своего командира и задержать преступников…

Страна
Россия
Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фейерверк»