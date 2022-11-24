В день экзамена юные воспитанники кадетского корпуса воздушно-десантных сил и их классный наставник, гвардии капитан ВДВ Копылов сталкиваются с вооруженной бандой контрабандистов - «черных следопытов», возглавляемой бывшим офицером. Оказавшись в условиях, максимально приближенных к боевым, ребята должны с честью выстоять в неравной схватке, защитить своего командира и задержать преступников…

