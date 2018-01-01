Биография

Анатолий Гущин – актер театра, кино и дубляжа, известный российским зрителям по кинолентам и телевизионным сериалам. Сегодня его фильмография включает в себя более 100 разноплановых работ, среди которых несколько главных ролей. Уроженец Новочебоксарска, он сумел поступить в Высшее театральное училище им. Щепкина в Москве. Успешно окончил его в 1998 году и был в принят в труппу «Содружества актеров Таганки». Также является участником постановок Продюсерской компании Анатолия Воропаева. Актеру очень идет военная форма. Это быстро заметили режиссеры и часто приглашали Анатолия Гущина на роли именно такого плана. Анатолий женат на актрисе Виктории Захаровой, с которой они вместе дублировали короткометражный фильм «Никита» (2011). Это второй брак актера, от первого у него есть один ребенок. Дебютировал на телеэкране Анатолий Гущин в сериале «Дальнобойщики» (2001), где сыграл преемника гуру опасной тоталитарной секты. В фильме «Пепел Феникса» (2004) актер впервые появился в главной роли: на этот раз он предстал в образе лейтенанта милиции. Но больше всего запомнился Анатолий зрителям в картине «Приключения солдата Ивана Чонкина» (2007), где также сыграл ведущую роль.