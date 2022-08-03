Молодой ловелас Стас проводит ночь с женой влиятельного бизнесмена, а утром попадается на глаза его шоферу. Теперь Стасу срочно нужно придумать, как сохранить работу и собственную жизнь. Вместе с другом он придумывает хитрый план…

