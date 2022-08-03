Невеста любой ценой
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Невеста любой ценой

Невеста любой ценой (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

7.72009, Невеста любой ценой
Комедия101 мин18+

О фильме

Молодой ловелас Стас проводит ночь с женой влиятельного бизнесмена, а утром попадается на глаза его шоферу. Теперь Стасу срочно нужно придумать, как сохранить работу и собственную жизнь. Вместе с другом он придумывает хитрый план…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.6 IMDb