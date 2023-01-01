Виталий Хаев
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 1 июня 1965 г. (59 лет)
Биография
Российский актер Виталий Хаев начал кинокарьеру в зрелом возрасте. В последние годы зрители имели возможность видеть Хаева в десятках характерных ролей. В жизни добродушный и оптимистичный артист ничем не напоминает бандитов, которых ему часто доводится играть на экране. Будущий актер родился в Мытищах. Виталий Хаев отслужил во флоте, после чего поступил в театральное училище. В девяностые годы работал в театре имени Станиславского. Востребованным актером Хаева сделало неприятное происшествие. Хулиганы сломали актеру нос, из-за чего лицо Виталия преобразилось. Мужчина думал о том, чтобы сделать пластическую операцию после лечения травмы, но ему стали предлагать роли в сериалах и в кино. На первых порах режиссеры видели во внушительном человеке с переломанным носом исключительно бандитов. Список сериалов Виталия Хаева включает такие картины, как «Дневник убийцы», «Каменская» и «Мошенники». Позже актер освоил амплуа военных и стражей порядка. Добившись успеха, Хаев перешел к более сложным драматическим ролям. Его талант был отмечен зрителями и критиками. За роль в комедии «Изображая жертву» Хаев был номинирован на премию «Ника». О личной жизни Виталия Хаева известно немногое. Актер дважды был женат. Вместе со второй бывшей супругой воспитывает двоих сыновей.
Фильмография
Актёр
- 9.1
Цирк!2024
- 9.0
Огниво2024, 106 мин
- 6.5
Концерт отменяется2023, 89 мин
- 8.8
Снегурочка против всех2021, 71 минБесплатно
- 8.2
Текст. Реальность2020
- 9.1
Крепкая броня2019Бесплатно
- 9.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты2019, 111 мин
- 9.5
Салют-72017, 106 мин
- 9.2
Ледокол2016, 119 мин
- 9.3
Бывшие2016
- 9.0
Как я стал русским2015
- 8.5
Я тебя никогда не забуду2013, 88 минБесплатно
- 8.0
Провокатор2011
- 9.1
О чем еще говорят мужчины2011, 94 мин
- 8.4
Дочь Якудзы2010, 81 мин
- 7.7
Изображая жертву2006, 100 минБесплатно
- 9.1
Любовь-морковь2006, 104 минБесплатно