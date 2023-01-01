Биография

Российский актер Виталий Хаев начал кинокарьеру в зрелом возрасте. В последние годы зрители имели возможность видеть Хаева в десятках характерных ролей. В жизни добродушный и оптимистичный артист ничем не напоминает бандитов, которых ему часто доводится играть на экране. Будущий актер родился в Мытищах. Виталий Хаев отслужил во флоте, после чего поступил в театральное училище. В девяностые годы работал в театре имени Станиславского. Востребованным актером Хаева сделало неприятное происшествие. Хулиганы сломали актеру нос, из-за чего лицо Виталия преобразилось. Мужчина думал о том, чтобы сделать пластическую операцию после лечения травмы, но ему стали предлагать роли в сериалах и в кино. На первых порах режиссеры видели во внушительном человеке с переломанным носом исключительно бандитов. Список сериалов Виталия Хаева включает такие картины, как «Дневник убийцы», «Каменская» и «Мошенники». Позже актер освоил амплуа военных и стражей порядка. Добившись успеха, Хаев перешел к более сложным драматическим ролям. Его талант был отмечен зрителями и критиками. За роль в комедии «Изображая жертву» Хаев был номинирован на премию «Ника». О личной жизни Виталия Хаева известно немногое. Актер дважды был женат. Вместе со второй бывшей супругой воспитывает двоих сыновей.