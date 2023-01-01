Провокатор
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Провокатор
8.02011, Провокатор 1 сезон
Мелодрамы, Детективы16+
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Провокатор (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Старший следователь СКП Панкратов втайне от начальства (что ему свойственно) едет на расследование убийства своего давнего товарища и его семьи в Краснодарский край, где провокационными методами пытается вывести преступную группировку местного авторитета Сапуна, который к тому же является главой злополучного края, на чистую воду.

Помогает ему в этом увязавшийся следом Сангаджи и очаровательная журналистка из Москвы Женя Колесникова, которую они встречают уже на месте, по уши увязнув в криминальной истории...

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