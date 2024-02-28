Провокатор (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

Старший следователь СКП Панкратов втайне от начальства (что ему свойственно) едет на расследование убийства своего давнего товарища и его семьи в Краснодарский край, где провокационными методами пытается вывести преступную группировку местного авторитета Сапуна, который к тому же является главой злополучного края, на чистую воду.



Помогает ему в этом увязавшийся следом Сангаджи и очаровательная журналистка из Москвы Женя Колесникова, которую они встречают уже на месте, по уши увязнув в криминальной истории...

