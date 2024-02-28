Провокатор (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПровокатор1-й сезон
Старший следователь СКП Панкратов втайне от начальства (что ему свойственно) едет на расследование убийства своего давнего товарища и его семьи в Краснодарский край, где провокационными методами пытается вывести преступную группировку местного авторитета Сапуна, который к тому же является главой злополучного края, на чистую воду.
Помогает ему в этом увязавшийся следом Сангаджи и очаровательная журналистка из Москвы Женя Колесникова, которую они встречают уже на месте, по уши увязнув в криминальной истории...
6.5 КиноПоиск
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- АЗРежиссёр
Анна
Зайцева
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Евгений
Сангаджиев
- ИВАктёр
Игорь
Волков
- АИАктриса
Александра
Ильвес
- СЛАктёр
Станислав
Лесной
- ТКАктёр
Тимофей
Криницкий
- МЦАктриса
Мария
Цап-Страшилина
- МИАктёр
Михаил
Иванов
- ВОАктёр
Виталий
Олейниченко
- АМАктёр
Александр
Мельник
- АГСценарист
Андрей
Галанов
- МБСценарист
Максим
Белозор
- ДППродюсер
Дмитрий
Писарук
- ММПродюсер
Мурат
Межиев
- АКПродюсер
Александр
Котлов
- АЗПродюсер
Анна
Зайцева
- Художник
Павел
Яновицкий
- ОТОператор
Олег
Топоев
- ВОКомпозитор
Вася
Обломов