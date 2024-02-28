Провокатор. Сезон 1
Wink
Сериалы
Провокатор
1-й сезон

Провокатор (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

8.32011, Провокатор. Сезон 1 4 серии
Мелодрама, Детектив16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Старший следователь СКП Панкратов втайне от начальства (что ему свойственно) едет на расследование убийства своего давнего товарища и его семьи в Краснодарский край, где провокационными методами пытается вывести преступную группировку местного авторитета Сапуна, который к тому же является главой злополучного края, на чистую воду.

Помогает ему в этом увязавшийся следом Сангаджи и очаровательная журналистка из Москвы Женя Колесникова, которую они встречают уже на месте, по уши увязнув в криминальной истории...

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Провокатор»