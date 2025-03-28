Праздники (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Смех, споры и семейные ценности: российский сериал «Праздники» (2023) доступен на Wink! Душевная комедия с Марией Ароновой, искрометным юмором и яркими жизненными ситуациями.
Семейство Пыжовых редко собирается вместе, так как их жизненные взгляды и интересы сильно различаются. Однако праздники становятся поводом для встреч, откровений и неожиданных открытий. У каждого из членов семьи есть свои тайны, которые могут как укрепить, так и разрушить семейные узы. Дочери не могут подобрать подходящих женихов, чтобы понравились родителям, а те, несмотря на многолетний брак, сами сталкиваются с кризисами и недопониманием. Каждый эпизод — это новый праздник и возможность для героев сблизиться, а также повод для споров и комических ситуаций.
Смогут ли Пыжовы преодолеть разногласия и стать дружной семьей? Узнайте в отечественной комедии «Праздники». Смотреть сериал (2023) онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на сервисе Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Борис
Дергачев
- ЯЕАктриса
Яна
Енжаева
- НПАктёр
Никита
Павленко
- СКАктёр
Сергей
Канаев
- Актёр
Виталий
Хаев
- АКАктриса
Анастасия
Калашникова
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ДКСценарист
Дмитрий
Ковалев
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ДШСценарист
Денис
Шенин
- СДСценарист
Сергей
Долгушин
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- ДОХудожник
Дмитрий
Онищенко
- ВУХудожник
Василий
Уфа
- ГИХудожница
Грета
Исагулова
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин