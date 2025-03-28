Праздники (сериал, 2023) смотреть онлайн

Смех, споры и семейные ценности: российский сериал «Праздники» (2023) доступен на Wink! Душевная комедия с Марией Ароновой, искрометным юмором и яркими жизненными ситуациями.



Семейство Пыжовых редко собирается вместе, так как их жизненные взгляды и интересы сильно различаются. Однако праздники становятся поводом для встреч, откровений и неожиданных открытий. У каждого из членов семьи есть свои тайны, которые могут как укрепить, так и разрушить семейные узы. Дочери не могут подобрать подходящих женихов, чтобы понравились родителям, а те, несмотря на многолетний брак, сами сталкиваются с кризисами и недопониманием. Каждый эпизод — это новый праздник и возможность для героев сблизиться, а также повод для споров и комических ситуаций.



Смогут ли Пыжовы преодолеть разногласия и стать дружной семьей? Узнайте в отечественной комедии «Праздники». Смотреть сериал (2023) онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на сервисе Wink!

