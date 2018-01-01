Wink
Сериалы
Праздники
Актёры и съёмочная группа сериала «Праздники»

Актёры и съёмочная группа сериала «Праздники»

Режиссёры

Борис Дергачев

Борис Дергачев

Режиссёр

Актёры

Яна Енжаева

Яна Енжаева

АктрисаЮля Пыжова
Никита Павленко

Никита Павленко

АктёрВовик Вагин
Сергей Канаев

Сергей Канаев

АктёрПаша
Виталий Хаев

Виталий Хаев

АктёрВиктор Васильевич Пыжов
Анастасия Калашникова

Анастасия Калашникова

АктрисаЛена Пыжова
Мария Аронова

Мария Аронова

АктрисаНаталья Николаевна Пыжова
Кирилл Полухин

Кирилл Полухин

АктёрОтец Вовы

Сценаристы

Дмитрий Ковалев

Дмитрий Ковалев

Сценарист
Антон Зайцев

Антон Зайцев

Сценарист
Денис Шенин

Денис Шенин

Сценарист
Сергей Долгушин

Сергей Долгушин

Сценарист

Продюсеры

Антон Щукин

Антон Щукин

Продюсер
Тина Канделаки

Тина Канделаки

Продюсер
Антон Зайцев

Антон Зайцев

Продюсер
Артем Логинов

Артем Логинов

Продюсер

Художники

Дмитрий Онищенко

Дмитрий Онищенко

Художник
Василий Уфа

Василий Уфа

Художник
Грета Исагулова

Грета Исагулова

Художница
Анастасия Егорова

Анастасия Егорова

Художница

Композиторы

Андрей Тимонин

Андрей Тимонин

Композитор