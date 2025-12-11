9.72025, Праздники. Сезон 3. Серия 12
Комедия16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Праздники (сериал, 2025) сезон 3 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 1Бесплатно
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 2
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 3
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 4
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 5
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 6
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 7
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 8
- 16+24 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 9
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 10
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 11
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 12
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 13
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 14
- 16+23 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 15
- 16+25 мин
Праздники
Сезон 3 Серия 16
О сериале
Майские праздники с традиционными шашлыками на даче, куда две дочери приезжают со своими женихами. Их ждет ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба, но все же Пыжовы собрались вместе, а это значит, что друг другу они по-настоящему дороги. Календарные праздники будут сменяться профессиональными и семейными, а закончится всё годовщиной свадьбы родителей.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- Режиссёр
Борис
Дергачев
- ЯЕАктриса
Яна
Енжаева
- НПАктёр
Никита
Павленко
- СКАктёр
Сергей
Канаев
- Актёр
Виталий
Хаев
- АКАктриса
Анастасия
Калашникова
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ДКСценарист
Дмитрий
Ковалев
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ДШСценарист
Денис
Шенин
- СДСценарист
Сергей
Долгушин
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- ДОХудожник
Дмитрий
Онищенко
- ВУХудожник
Василий
Уфа
- ГИХудожница
Грета
Исагулова
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин