Праздники (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн

Новые испытания для семьи Пыжовых ждут вас в продолжении трогательной и смешной истории «Праздники». Сериал, 3 сезон которого доступен для просмотра на Wink, сохраняет фирменный юмор и теплую атмосферу, но при этом углубляет конфликты и вводит новых персонажей.



В третьем сезоне семейство Пыжовых сталкивается со значительными изменениями в жизни. Виктор Васильевич выходит на пенсию, и его неуемная энергия становится источником как забавных ситуаций, так и семейных разногласий. Он с энтузиазмом берется за все, начиная от ремонта дачи и заканчивая самогоноварением. Тем временем у его детей — Юли и Лены — собственные проблемы: карьерные взлеты и падения, кризисы в отношениях и непростые решения относительно будущего. Особую интригу вносит новая героиня — Жанна, утонченная мама Паши, чьи манеры и взгляды на жизнь резко контрастируют с привычным укладом Пыжовых.



Сможет ли Виктор найти баланс между своей неутомимой активностью и спокойствием, к которому стремится его супруга Наталья Николаевна? Как дети справятся с переменами в жизни и сохранят теплые отношения в семье? Узнайте в новом сезоне комедии «Праздники». Смотреть онлайн сериал в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на сервисе Wink!

