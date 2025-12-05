Праздники (сериал, 2025) сезон 3 смотреть онлайн
О сериале
Новые испытания для семьи Пыжовых ждут вас в продолжении трогательной и смешной истории «Праздники». Сериал, 3 сезон которого доступен для просмотра на Wink, сохраняет фирменный юмор и теплую атмосферу, но при этом углубляет конфликты и вводит новых персонажей.
В третьем сезоне семейство Пыжовых сталкивается со значительными изменениями в жизни. Виктор Васильевич выходит на пенсию, и его неуемная энергия становится источником как забавных ситуаций, так и семейных разногласий. Он с энтузиазмом берется за все, начиная от ремонта дачи и заканчивая самогоноварением. Тем временем у его детей — Юли и Лены — собственные проблемы: карьерные взлеты и падения, кризисы в отношениях и непростые решения относительно будущего. Особую интригу вносит новая героиня — Жанна, утонченная мама Паши, чьи манеры и взгляды на жизнь резко контрастируют с привычным укладом Пыжовых.
Сможет ли Виктор найти баланс между своей неутомимой активностью и спокойствием, к которому стремится его супруга Наталья Николаевна? Как дети справятся с переменами в жизни и сохранят теплые отношения в семье? Узнайте в новом сезоне комедии «Праздники». Смотреть онлайн сериал в хорошем качестве вы можете прямо сейчас на сервисе Wink!
- Режиссёр
Борис
Дергачев
- ЯЕАктриса
Яна
Енжаева
- НПАктёр
Никита
Павленко
- СКАктёр
Сергей
Канаев
- Актёр
Виталий
Хаев
- АКАктриса
Анастасия
Калашникова
- Актриса
Мария
Аронова
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ДКСценарист
Дмитрий
Ковалев
- АЗСценарист
Антон
Зайцев
- ДШСценарист
Денис
Шенин
- СДСценарист
Сергей
Долгушин
- АЩПродюсер
Антон
Щукин
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АЗПродюсер
Антон
Зайцев
- АЛПродюсер
Артем
Логинов
- ДОХудожник
Дмитрий
Онищенко
- ВУХудожник
Василий
Уфа
- ГИХудожница
Грета
Исагулова
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин