Праздники (сериал, 2025) сезон 3 серия 13 смотреть онлайн

Майские праздники с традиционными шашлыками на даче, куда две дочери приезжают со своими женихами. Их ждет ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба, но все же Пыжовы собрались вместе, а это значит, что друг другу они по-настоящему дороги. Календарные праздники будут сменяться профессиональными и семейными, а закончится всё годовщиной свадьбы родителей.

