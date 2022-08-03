Фильм Я тебя никогда не забуду (2013)
8.72013, Я тебя никогда не забуду
Мелодрама88 мин12+
О фильме
Вера – жена олигарха, дама с несносным характером по прозвищу Мымра. Больше всего попреков достается ее водителю Сергею, тайно влюбленному в свою капризную хозяйку. Вероятно, эта любовь так и осталась бы тайной, если бы судьба не сыграла с Верой злую шутку. В автокатастрофе героиня полностью теряет память, а, придя в себя, «узнаeт», что она жена Сергея, примерная хозяйка и учительница младших классов, беззаветно любящая свою большую семью…
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РКРежиссёр
Рано
Кубаева
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актёр
Анатолий
Белый
- Актёр
Виталий
Хаев
- ПЮАктёр
Павел
Юлку
- АЛАктриса
Анастасия
Лапина
- Актёр
Сергей
Губанов
- АКАктёр
Артем
Казьмин
- ЕААктриса
Елизавета
Агрова
- МДАктриса
Марта
Дроздова
- МБАктриса
Мария
Борозненко
- Сценарист
Рауф
Кубаев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АХОператор
Антон
Хмельков
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- ВТКомпозитор
Василий
Тетерин