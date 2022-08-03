Фильм Я тебя никогда не забуду (2013)

Я тебя никогда не забуду
Мелодрама88 мин12+

О фильме

Вера – жена олигарха, дама с несносным характером по прозвищу Мымра. Больше всего попреков достается ее водителю Сергею, тайно влюбленному в свою капризную хозяйку. Вероятно, эта любовь так и осталась бы тайной, если бы судьба не сыграла с Верой злую шутку. В автокатастрофе героиня полностью теряет память, а, придя в себя, «узнаeт», что она жена Сергея, примерная хозяйка и учительница младших классов, беззаветно любящая свою большую семью…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

