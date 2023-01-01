Биография

Екатерина Климова – талантливая, покорившая сердца зрителей актриса театра и кино. Исполнительница романсов и обладательница премии «Хрустальная роза Виктора Розова». Родилась актриса Екатерина Климова в 1978 году в столице России в семье свободного художника. Ее отец, когда девочке исполнился год, был осуждён, и мать воспитывала своих дочерей самостоятельно. Именно поэтому все самые яркие впечатления детства у Кати связаны с сестрой Викой. Точные науки ей давались нелегко, и девочку спасала необыкновенная харизма. Еще будучи подростком, в школе она выступала в театральных постановках и твердо решила стать актрисой. Поступив после школы в Щепкинское училище, окончила его с отличием. Сразу после училища Климову пригласили в Театр Российской армии. Там она играла Дездемону в спектакле «Отелло». Именно за эту роль актрису удостоили почетной премии. Снялась в кино впервые в главной роли Екатерина Климова в 2001 году. Ее дебютом стала картина «Яды, или Всемирная история отравлений». На счету у талантливой актрисы буквально сотня работ в кинофильмах и многосерийных лентах и столько же постановок в театре. Екатерина не собирается останавливаться и продолжает радовать публику прекрасной игрой.