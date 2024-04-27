Корни
Wink
Фильмы
Корни
8.72024, Корни
Драма, Военный132 мин18+
Воспоминания о детстве помогают осиротевшему стрелку выжить в годы Великой Отечественной войны

Корни (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Масштабная история о сироте, который открывает в себе талант в стрельбе и попадает на поля сражений Великой Отечественной войны. Пронзительная драма о семье и долге.

Мальчик Касым рано осиротел и попал в детский приют. Там у него быстро появились новые друзья и необычное хобби — стрельба в тире, в которой он оказывается удивительно хорош. Когда ему исполняется 18 лет, Касым отправляется во взрослую жизнь, однако начинается Великая Отечественная война и ему приходится сразу же идти на фронт. Жестокость и страх проверяют юношу на прочность, но воспоминания о далеком детстве вместе с семьей не дают ему сбиться с пути.

Что придется пережить Касыму и сумеет ли он сохранить любовь к жизни, вы узнаете, включив фильм «Корни» 2024 года. Смотреть онлайн его можно на видеосервисе Wink.

Страна
Казахстан
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Корни»