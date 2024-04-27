Масштабная история о сироте, который открывает в себе талант в стрельбе и попадает на поля сражений Великой Отечественной войны. Пронзительная драма о семье и долге.



Мальчик Касым рано осиротел и попал в детский приют. Там у него быстро появились новые друзья и необычное хобби — стрельба в тире, в которой он оказывается удивительно хорош. Когда ему исполняется 18 лет, Касым отправляется во взрослую жизнь, однако начинается Великая Отечественная война и ему приходится сразу же идти на фронт. Жестокость и страх проверяют юношу на прочность, но воспоминания о далеком детстве вместе с семьей не дают ему сбиться с пути.



Что придется пережить Касыму и сумеет ли он сохранить любовь к жизни, вы узнаете, включив фильм «Корни» 2024 года. Смотреть онлайн его можно на видеосервисе Wink.

