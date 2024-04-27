Корни (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Масштабная история о сироте, который открывает в себе талант в стрельбе и попадает на поля сражений Великой Отечественной войны. Пронзительная драма о семье и долге.
Мальчик Касым рано осиротел и попал в детский приют. Там у него быстро появились новые друзья и необычное хобби — стрельба в тире, в которой он оказывается удивительно хорош. Когда ему исполняется 18 лет, Касым отправляется во взрослую жизнь, однако начинается Великая Отечественная война и ему приходится сразу же идти на фронт. Жестокость и страх проверяют юношу на прочность, но воспоминания о далеком детстве вместе с семьей не дают ему сбиться с пути.
Что придется пережить Касыму и сумеет ли он сохранить любовь к жизни, вы узнаете, включив фильм «Корни» 2024 года. Смотреть онлайн его можно на видеосервисе Wink.
СтранаКазахстан
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
- ИТРежиссёр
Илья
Таучелов
- ДТАктёр
Данияр
Таженов
- ДТАктриса
Дина
Тасбулатова
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актёр
Санжар
Мади
- Актриса
Екатерина
Климова
- ДААктёр
Дулыга
Акмолда
- Актёр
Владимир
Литвинов
- АТАктриса
Александра
Тулинова
- ВБАктёр
Виталий
Багрянцев
- ИПСценарист
Игорь
Павлов
- ИТСценарист
Илья
Таучелов
- ИТПродюсер
Илья
Таучелов
- АППродюсер
Андрей
Плотников
- МАМонтажёр
Максим
Алексеенко
- МАОператор
Мурат
Адил
- АЗКомпозитор
Алим
Заиров
- ИСКомпозитор
Иван
Синцов
- ДСКомпозитор
Денис
Сивцев
- КККомпозитор
Курмангазы
Калиев