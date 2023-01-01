Биография

Российский актер Алексей Бардуков знаком зрителям по ролям положительных персонажей. Молодой человек с дружелюбной улыбкой и открытым взглядом часто играет сотрудников милиции и военных. Будущий актер родился в Москве в обычной семье. Талантливому юноше удалось поступить сразу в несколько театральных вузов, но в итоге Алексей выбрал iколу-студию МХАТ. В студенческие годы Бардуков начал играть в театре «Сатирикон», в котором проработал до 2017 года. Молодой актер играл небольшие роли в телевизионных проектах, а первой заметной работой Алексея стала многосерийная лента «Диверсант». Позже список сериалов Алексея Бардукова пополнился такими картинами, как «Одну тебя люблю», «Однажды в Ростове» и «Найденыш». На большом экране актер появился в фильмах «На игре» и его продолжении, «Метро» и «Селфи». Молодой человек известен широкому зрителю по съемкам в долгоиграющих проектах «Мосгаз» и «Диверсант». О своей личной жизни Алексей Бардуков предпочитает не говорить. Актер был женат на коллеге Анне Старшенбаум. Бывшие супруги воспитывают сына. Как настоящая «звезда» нового поколения, Алексей ведет аккаунты в социальных сетях. На своих страничках он делится новостями о работе и закулисными кадрами со съемочных площадок.