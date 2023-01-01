Нюрнберг (Фильм, 2023 год) смотреть онлайн
Сюжет
Советский разведчик пытается сорвать планы нацистских агентов во время самого громкого судебного процесса 20-го века. Сергей Безруков, Евгений Миронов и Любовь Аксенова в исторической драме от режиссера «Экипажа» и «Легенды №17» по мотивам реальных событий.
После победы над фашистской Германией советский разведчик и переводчик Игорь Волгин приезжает в Нюрнберг в надежде разыскать брата, пропавшего во время активных боевых действий. Тем временем в городе начинает работу Международный военный суд над нацистами, где Волгину предстоит выступать в роли переводчика в составе советской делегации. Не переставая искать брата, Игорь однажды встречает на улицах Нюрнберга таинственную девушку Лену, которая пробуждает в нем страстные чувства. Не помешает ли влюбленность в таком ответственном задании?
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Информация
СтранаРоссия, Германия, Чехия, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- СКАктёр
Сергей
Кемпо
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актёр
Игорь
Петренко
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- ШХАктриса
Шарлотта
Харвуд
- ЛБАктриса
Лаура
Бах
- КШАктёр
Клаус
Шиндлер
- Сценарист
Николай
Лебедев
- АЗСценарист
Александр
Звягинцев
- ЭАПродюсер
Эльмира
Айнулова
- МЖПродюсер
Мария
Журомская
- АФПродюсер
Аркадий
Фатеев
- ИВПродюсер
Илья
Васильев
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- МЮХудожница
Мария
Юреско
- ГЧМонтажёр
Гелиос
Чучка
- ИХОператор
Ирек
Хартович
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев