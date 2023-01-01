Нюрнберг (Фильм, 2023 год) смотреть онлайн

Сюжет

Советский разведчик пытается сорвать планы нацистских агентов во время самого громкого судебного процесса 20-го века. Сергей Безруков, Евгений Миронов и Любовь Аксенова в исторической драме от режиссера «Экипажа» и «Легенды №17» по мотивам реальных событий.



После победы над фашистской Германией советский разведчик и переводчик Игорь Волгин приезжает в Нюрнберг в надежде разыскать брата, пропавшего во время активных боевых действий. Тем временем в городе начинает работу Международный военный суд над нацистами, где Волгину предстоит выступать в роли переводчика в составе советской делегации. Не переставая искать брата, Игорь однажды встречает на улицах Нюрнберга таинственную девушку Лену, которая пробуждает в нем страстные чувства. Не помешает ли влюбленность в таком ответственном задании?



Чтобы узнать, сможет ли советская делегация остановить тайных агентов, включайте шпионский триллер «Нюрнберг» — фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на нашем видеосервисе!



Нюрнберг смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.