Биография

Российский актер Евгений Миронов с успехом совмещает работы в театре и съемки в кино. Получивший известность вскоре после учебы в театральном училище, Миронов на протяжении трех десятилетий остается одним из самых востребованных отечественных актеров. Биография Евгения Миронова служит примером того, что призвание можно выбрать в раннем детстве. Мальчик из простой саратовской семьи всегда хотел стать актером. Окончив школу, он поступил в местное театральное училище. После получения диплома отправился покорять Москву и был принят в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. К моменту завершения учебы Миронов был широко известен в театральной среде. Он получил приглашение присоединиться к труппе от трех столичных театров. Свои первые роли актер сыграл еще в студенческие годы. В список фильмов Евгения Миронова входят работы в таких картинах, как «Утомленные солнцем», «Мама», «Дневник его жены», «Идиот» и «Достоевский». Миронова часто можно видеть в экранизациях произведений классической русской литературы и в ролях исторических личностей. Кроме работ в кино, актер известен ролями в театре и озвучиванием мультфильмов.