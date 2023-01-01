Евгений Миронов
- Карьера
- Актёр, Продюсер, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 29 ноября 1966 г. (58 лет)
Биография
Российский актер Евгений Миронов с успехом совмещает работы в театре и съемки в кино. Получивший известность вскоре после учебы в театральном училище, Миронов на протяжении трех десятилетий остается одним из самых востребованных отечественных актеров. Биография Евгения Миронова служит примером того, что призвание можно выбрать в раннем детстве. Мальчик из простой саратовской семьи всегда хотел стать актером. Окончив школу, он поступил в местное театральное училище. После получения диплома отправился покорять Москву и был принят в Школу-студию МХАТ на курс Олега Табакова. К моменту завершения учебы Миронов был широко известен в театральной среде. Он получил приглашение присоединиться к труппе от трех столичных театров. Свои первые роли актер сыграл еще в студенческие годы. В список фильмов Евгения Миронова входят работы в таких картинах, как «Утомленные солнцем», «Мама», «Дневник его жены», «Идиот» и «Достоевский». Миронова часто можно видеть в экранизациях произведений классической русской литературы и в ролях исторических личностей. Кроме работ в кино, актер известен ролями в театре и озвучиванием мультфильмов.
Фильмография
Актёр
- 8.8
Нюрнберг2023, 124 минБесплатно
- 9.5
Время первых2017, 134 минБесплатно
- 8.6
Матильда2017, 104 минБесплатно
- 8.2
Карп отмороженный2017, 95 минБесплатно
- 9.0
Белка и Стрелка: Лунные приключения2013, 71 минБесплатно
- 9.2
Белка и Стрелка: Звездные собаки2010, 84 минБесплатно
- 8.9
Утомленные солнцем 2: Предстояние2010, 173 мин
- 6.9
По этапу2006, 107 мин
- 7.8
Космос как предчувствие2005, 86 минБесплатно
- 9.5
В августе 44-го2001, 105 минБесплатно
- 8.3
Дневник его жены2000, 103 минБесплатно
- 7.9
Змеиный источник1997, 87 минБесплатно