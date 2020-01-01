Вратарь Галактики
Wink
Детям
Вратарь Галактики
9.02020, Вратарь Галактики
Приключения, Фантастика113 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Вратарь Галактики (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Обычный парень должен принять участие в межгалактический игре в космобол, чтобы спасти Вселенную от катастрофы. Фильм «Вратарь Галактики» — семейный приключенческий боевик от режиссера «Легенды о Коловрате» и «Турецкого гамбита». Главные роли сыграли Евгений Романцов, Виктория Агалакова и Евгений Миронов.

На дворе 2071 год. После масштабной межгалактической битвы, центром которой стала Земля, планета изменилась до неузнаваемости. Народ страдает от голода и безработицы, а одним из немногих утешений становится космобол: захватывающая игра, в которой соревнуются выходцы с разных планет, обладающие сверхспособностями. Парень по имени Антон терпеть не может космобол и все свободное время посвящает смертельно больной матери. Но вот однажды он обнаруживает в себе удивительные силы, которые делают его перспективным кандидатом в игроки. Антон соглашается, получив гарантии, что организаторы соревнований вылечат его мать. Он еще не подозревает, что скоро окажется ключевой фигурой в сражении за существование мира.

О его захватывающих приключениях расскажет фантастический экшен «Вратарь Галактики» (2020), смотреть онлайн который можно на Wink.

Вратарь Галактики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Приключения
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Вратарь Галактики»