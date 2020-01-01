Вратарь Галактики (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Обычный парень должен принять участие в межгалактический игре в космобол, чтобы спасти Вселенную от катастрофы. Фильм «Вратарь Галактики» — семейный приключенческий боевик от режиссера «Легенды о Коловрате» и «Турецкого гамбита». Главные роли сыграли Евгений Романцов, Виктория Агалакова и Евгений Миронов.
На дворе 2071 год. После масштабной межгалактической битвы, центром которой стала Земля, планета изменилась до неузнаваемости. Народ страдает от голода и безработицы, а одним из немногих утешений становится космобол: захватывающая игра, в которой соревнуются выходцы с разных планет, обладающие сверхспособностями. Парень по имени Антон терпеть не может космобол и все свободное время посвящает смертельно больной матери. Но вот однажды он обнаруживает в себе удивительные силы, которые делают его перспективным кандидатом в игроки. Антон соглашается, получив гарантии, что организаторы соревнований вылечат его мать. Он еще не подозревает, что скоро окажется ключевой фигурой в сражении за существование мира.
О его захватывающих приключениях расскажет фантастический экшен «Вратарь Галактики» (2020), смотреть онлайн который можно на Wink.
Вратарь Галактики смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Приключения
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- Режиссёр
Джаник
Файзиев
- Актёр
Евгений
Романцов
- Актриса
Мария
Лисовая
- Актриса
Виктория
Агалакова
- ИИАктёр
Иван
Иванович
- ЕТАктриса
Елизавета
Тайченачева
- Актёр
Евгений
Миронов
- ЮВАктриса
Юлия
Винс
- ХБАктриса
Христина
Блохина
- ВБАктриса
Валерия
Букина
- СРАктёр
Станислав
Рогачев
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- МСАктёр
Михаил
Стенин
- Актёр
Сослан
Фидаров
- АРСценарист
Андрей
Рубанов
- Сценарист
Джаник
Файзиев
- ДРСценарист
Дрю
Роу
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ИМПродюсер
Иннокентий
Малинкин
- АПХудожник
Александр
Попов
- СШХудожник
Сергей
Шичкин
- ТКХудожница
Татьяна
Княжева
- АТХудожница
Анастасия
Токарева
- РНМонтажёр
Родион
Николайчук
- МООператор
Максим
Осадчий