Биография

Российская актриса Мария Лисовая родилась в российской столице 7 июня 1994 года. Еще до окончания Театрального института им. Щукина девушка уже успешно снималась в популярных проектах. Роль в нашумевшем ситкоме «Кухня» стала дебютной в карьере актрисы. Также зритель мог увидеть Марию Лисовую в криминальном сериале «Московская борзая» и многосерийном фильме «Метод». Свою первую главную роль актриса получила в телефильме «Холодное сердце». После этого девушку пригласили сыграть в заключительной части трилогии «Частное пионерское», российском триллере «Гости» 2019 года и многих других отечественных проектах.