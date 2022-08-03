Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!
Wink
Детям
Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!

Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь! (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.22017, Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!
Комедия, Семейный94 мин12+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

Завершающая часть трилогии о советском пионерском детстве, в которой наши герои оканчивают школу и попадают в череду приключений, прощаются с детством и начинают взрослеть.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!»