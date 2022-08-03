Побег (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Драма о том, как успех может обернуться утратой в один миг. Драма Егора Кончаловского о любви, обмане и мести.



Евгений Ветров — известный кардиохирург, любящий муж и счастливый человек. Он вот-вот должен заключить сделку с западными инвесторами и начать строительство кардиологического центра, но в день подписания контракта жизнь Евгения делится на до и после: кто-то убивает его жену, а сам хирург становится главным подозреваемым. Ему удается сбежать из заключения, но жизнь Евгения уже разрушена до основания. Теперь единственный смысл его жизни — во всем разобраться, найти виновников и отомстить.



Кто стоит за сломанной судьбой Ветровых и куда Евгения приведут поиски? Ксения Лаврова-Глинка, Евгений Миронов и Андрей Смоляков в остросюжетной драме — смотреть фильм «Побег» можно онлайн на кинопортале Wink.

