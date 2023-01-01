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Юрий Беляев
Юрий Беляев

Юрий Беляев

Карьера
Актёр, Актёр дубляжа
Дата рождения
28 августа 1947 г. (77 лет)

Биография

Известного российского актера Юрия Беляева любят зрители разных поколений. Персонажи, созданные им на экране, всегда необычайно яркие, неподдельно искренние и запоминающиеся. Юрий Беляев родился в небольшом поселении Полтавка рядом с Омском. Вскоре семья переехала в подмосковный город Ступино, где и прошли детские и юношеские годы Юрия. В этом возрасте он занимался легкой атлетикой, неплохо прыгал с шестом и, по его рассказам, был «болваном, выросшим во дворе». Юра учился плохо и оставался на второй год для повторного прохождения программы. Примерно в это же время начался творческий путь будущего заслуженного артиста. Первые роли Юрий Беляев сыграл в «Ступинском театре-студии молодых». В театральный вуз он поступил не сразу и был старше своих сокурсников на восемь лет. Его кинокарьера сложилась весьма удачно. Фильмы Юрия Беляева – «Тайна \"Черных дроздов\"», «Тарас Бульба», «Кадеты», «Единожды солгав», «Сошедшие с небес» – можно пересматривать не один раз и при каждом новом просмотре находить нечто новое, интересное и незаметное с первого взгляда."

Фильмография

Актёр

Актёр дубляжа