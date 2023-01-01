Биография

Известного российского актера Юрия Беляева любят зрители разных поколений. Персонажи, созданные им на экране, всегда необычайно яркие, неподдельно искренние и запоминающиеся. Юрий Беляев родился в небольшом поселении Полтавка рядом с Омском. Вскоре семья переехала в подмосковный город Ступино, где и прошли детские и юношеские годы Юрия. В этом возрасте он занимался легкой атлетикой, неплохо прыгал с шестом и, по его рассказам, был «болваном, выросшим во дворе». Юра учился плохо и оставался на второй год для повторного прохождения программы. Примерно в это же время начался творческий путь будущего заслуженного артиста. Первые роли Юрий Беляев сыграл в «Ступинском театре-студии молодых». В театральный вуз он поступил не сразу и был старше своих сокурсников на восемь лет. Его кинокарьера сложилась весьма удачно. Фильмы Юрия Беляева – «Тайна \"Черных дроздов\"», «Тарас Бульба», «Кадеты», «Единожды солгав», «Сошедшие с небес» – можно пересматривать не один раз и при каждом новом просмотре находить нечто новое, интересное и незаметное с первого взгляда."