Порох (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

В основе фильма - реальный факт из истории обороны Ленинграда. Осенью 1941 года под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации небольшой отряд доставил из Кронштадта порох, необходимый для обороны города...



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