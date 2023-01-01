Порох
Wink
Фильмы
Порох

Порох (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

8.51985, Порох
Драма, Военный87 мин18+

О фильме

В основе фильма - реальный факт из истории обороны Ленинграда. Осенью 1941 года под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации небольшой отряд доставил из Кронштадта порох, необходимый для обороны города...

Порох смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb