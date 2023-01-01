Порох (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
В основе фильма - реальный факт из истории обороны Ленинграда. Осенью 1941 года под огнем вражеской артиллерии и налетами авиации небольшой отряд доставил из Кронштадта порох, необходимый для обороны города...
Порох смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ВАРежиссёр
Виктор
Аристов
- Актёр
Юрий
Беляев
- СБАктриса
Светлана
Брагарник
- ЛКАктриса
Любовь
Калюжная
- ВМАктёр
Вадим
Макаровский
- НЧАктёр
Ножери
Чонишвили
- ВВАктёр
Владимир
Варенцов
- КСАктёр
Константин
Сарынин
- ЛКАктёр
Логман
Керимов
- ЕЛАктёр
Евгений
Лисконог
- КЛАктёр
Константин
Лукашов
- ВАСценарист
Виктор
Аристов
- ИЛСценарист
Игорь
Лисичкин
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гербачевский
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц