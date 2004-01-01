32 декабря (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

В уютном загородном пансионате для пожилых людей трое неразлучных приятелей — Сергей Петрович, отец помощника самого премьер-министра, отставной гипнотизер Карен Завенович и очаровательная Маргарита Николаевна готовятся к встрече Нового года.



32 декабря смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.