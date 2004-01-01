32 декабря (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.82004, 32 декабря
Комедии85 мин12+
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Сюжет
В уютном загородном пансионате для пожилых людей трое неразлучных приятелей — Сергей Петрович, отец помощника самого премьер-министра, отставной гипнотизер Карен Завенович и очаровательная Маргарита Николаевна готовятся к встрече Нового года.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Муратов
- Актёр
�Андрей
Мягков
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актриса
Ада
Роговцева
- СААктриса
Светлана
Антонова
- Актёр
Юрий
Беляев
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Евгения
Добровольская
- Актёр
Николай
Караченцов
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Виктор
Раков
- АКСценарист
Алексей
Колмогоров
- Сценарист
Владимир
Еремин
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ВМОператор
Валерий
Мартынов
- НПКомпозитор
Николай
Парфенюк