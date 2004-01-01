32 декабря
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32 декабря

32 декабря (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.82004, 32 декабря
Комедии85 мин12+

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Сюжет

В уютном загородном пансионате для пожилых людей трое неразлучных приятелей — Сергей Петрович, отец помощника самого премьер-министра, отставной гипнотизер Карен Завенович и очаровательная Маргарита Николаевна готовятся к встрече Нового года.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb