Биография

Ада Роговцева – актриса кино и театра, автор двух поэтических сборников и книги о муже. За свою кинематографическую карьеру сыграла более 100 ролей в разноплановых картинах. Имеет множество наград, премий, орденов, а также звание Героя Украины. Ада Роговцева родилась на Украине в городе Глухове. Детские годы будущей актрисы прошли в тяжелые военные времена. В 17 лет она лишилась матери, а отец пристрастился к спиртному, как и оба ее брата. После окончания школы девушка поступила в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого, где и познакомилась с будущим мужем. Учеба давалась ей легко, студентка даже получала Сталинскую стипендию. В кино начала сниматься уже на первом курсе института. Дебютной ролью Ады Роговцевой стала героиня фильма «Когда поют соловьи» – лучшая доярка в колхозе, которая пережила драму в любовных отношениях во времена социалистической революции. По-настоящему популярной актриса стала после съемок в картине «Салют, Мария!», где она предстала перед зрителями в образе подпольщицы, которая во время Гражданской войны влюбляется в испанского матроса. Еще одним знаковым проектом для Ады Роговцевой стал легендарный сериал «Вечный зов». Любимым образом многих зрителей стала роль матери революционера в картине «Девять жизней Нестора Махно».