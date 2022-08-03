17 левых сапог (фильм, 1991) смотреть онлайн

В провинциальном городе при больнице работает сторожем Адам Степанович Домбровский, настоящее имя которого – Алексей Зыков. Три года он воевал на фронтах Великой Отечественной, был ранен, попал в плен и бежал из концентрационного лагеря, чтобы уже на родине оказаться под пятой НКВД и стать политзаключенным. Больше жить под собственным именем ему не придется. А что если Адаму Домбровскому удастся обмануть злодейку-судьбу?

