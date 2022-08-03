17 левых сапог (фильм, 1991) смотреть онлайн
8.71991, 17 левых сапог
Драма151 мин18+
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О фильме
В провинциальном городе при больнице работает сторожем Адам Степанович Домбровский, настоящее имя которого – Алексей Зыков. Три года он воевал на фронтах Великой Отечественной, был ранен, попал в плен и бежал из концентрационного лагеря, чтобы уже на родине оказаться под пятой НКВД и стать политзаключенным. Больше жить под собственным именем ему не придется. А что если Адаму Домбровскому удастся обмануть злодейку-судьбу?
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ИГРежиссёр
Илья
Гурин
- Актёр
Иван
Лапиков
- ГЛАктриса
Галина
Левина
- БНАктёр
Борис
Невзоров
- Актриса
Ада
Роговцева
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- ВЛАктёр
Вадим
Любшин
- Актриса
Елена
Дробышева
- Актёр
Игорь
Бочкин
- ГФАктёр
Геннадий
Фролов
- ВНАктёр
Валера
Надейко
- ИГСценарист
Илья
Гурин
- ВМСценарист
Вацлав
Михальский
- ЭМХудожница
Эмма
Малая
- РЦМонтажёр
Римма
Цегельницкая
- ЕДОператор
Евгений
Давыдов
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- ЮБКомпозитор
Юрий
Буцко