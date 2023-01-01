Биография

Советская актриса Елена Дробышева родилась 3 декабря 1964 г. в Москве. Работала в театре и в кино, телеведущей, снималась в музыкальных видеоклипах. Будущая актриса при рождении носила фамилию Коняева, которую решила сменить на фамилию матери. Воспитывалась она в актерской семье: отец – народный артист РФ, мать – известная народная артистка РСФСР. Закончила Щукинское училище в 1987 г., после чего устроилась в столичный драматический театр им. Рубена Симонова, на курсе которого училась. Позже служила в Театре им. Моссовета, а также в государственном «Театре Луны». В шоу «Поговори с ней» Дробышева в роли ведущей проработала несколько лет. Первый муж – Дмитрий Липскеров, драматург и писатель, пара пробыла в браке 11 лет. Вторым ее мужем стал коллега Александр Кознов, российский актер кино и театра. Творческий путь юной актрисы начался в 1984 г. с роли в к/ф «Предел возможного». Далее роли буквально сыпались на нее. Сегодня можно увидеть множество фильмов с Еленой Дробышевой: «Следствие ведут знатоки», «Катенька», «Мещерские», «Огнеборцы», «Чужая комната». Также она снялась в нескольких телесериалах: «Гаражи», «Сильнее судьбы», «В лесах и на горах», «Рыжая», «Была любовь» и многих других.