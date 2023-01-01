Дом фарфора (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Белгородская девушка Катя устраивается продавщицей в знаменитый московский магазин. Она влюбляется в покупателя по фамилии Лужин, который оказывается генералом КГБ и следит за ее начальником.



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