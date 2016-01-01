Дом фарфора. Сезон 1. Серия 8
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Дом фарфора
1-й сезон
8-я серия

Дом фарфора (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.72016, Дом фарфора. Сезон 1. Серия 8
Драмы12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Белгородская девушка Катя устраивается продавщицей в знаменитый московский магазин. Она влюбляется в покупателя по фамилии Лужин, который оказывается генералом КГБ и следит за ее начальником.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дом фарфора»

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