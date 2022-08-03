Нарочно не придумаешь
Wink
Фильмы
Нарочно не придумаешь

Нарочно не придумаешь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Нарочно не придумаешь
Мелодрама106 мин12+

О фильме

Марине за 40, она работает портнихой в ателье, живeт со взрослой дочкой Лерой, которую вырастила и воспитала одна. Мысленно «поставив на себе крест», Марина не замечает, что в неe влюбляется клиент - солидный бизнесмен Велигоров, только очень застенчивый...

Страна
Беларусь
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Нарочно не придумаешь»