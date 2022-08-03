Нарочно не придумаешь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Нарочно не придумаешь
Мелодрама106 мин12+
О фильме
Марине за 40, она работает портнихой в ателье, живeт со взрослой дочкой Лерой, которую вырастила и воспитала одна. Мысленно «поставив на себе крест», Марина не замечает, что в неe влюбляется клиент - солидный бизнесмен Велигоров, только очень застенчивый...
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АХРежиссёр
Александр
Хван
- Актриса
Елена
Дробышева
- Актёр
Владислав
Ветров
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- АМАктриса
Анна
Маланкина
- СЖАктёр
Сергей
Жбанков
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- СААктриса
Светлана
Аникей
- ОЛАктриса
Оксана
Лесная
- ТМАктриса
Татьяна
Мухина
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков