Марине за 40, она работает портнихой в ателье, живeт со взрослой дочкой Лерой, которую вырастила и воспитала одна. Мысленно «поставив на себе крест», Марина не замечает, что в неe влюбляется клиент - солидный бизнесмен Велигоров, только очень застенчивый...

