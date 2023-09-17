WinkАлександр Хван
Александр Хван
- Карьера
- Режиссёр, Актёр
- Дата рождения
- 28 декабря 1957 г. (65 лет)
- Дата смерти
- 17 сентября 2023 г.
Фильмография
Режиссёр
- 8.9
Жизнь �без Веры2016, 90 минБесплатно
- 8.9
Мирт обыкновенный2015Бесплатно
- 8.9
Взгляд из вечности2015Бесплатно
- 8.7
Кровь с молоком2014, 96 минБесплатно
- 9.1
Полцарства за любовь2014, 90 минБесплатно
- 8.7
Нарочно не придумаешь2013, 106 минБесплатно
- 8.7
Цена любви2013Бесплатно
- 9.0
Ожерелье2013, 94 минБесплатно
- 8.7
Кармен2003, 108 минБесплатно