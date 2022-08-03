Жизнь без Веры
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Жизнь без Веры

Жизнь без Веры (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.02016, Жизнь без Веры
Мелодрама90 мин12+

О фильме

Вера и Вася - студенты педагогического университета. На первый взгляд, они такие разные – отличница и боксер. Но у них есть то, что их сближает – это вера в любовь, в дружбу, в человека. Очень скоро Вера и Вася понимают, что любят друг друга. Но не все рады их счастью.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.6 КиноПоиск