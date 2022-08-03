Жизнь без Веры (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.02016, Жизнь без Веры
Мелодрама90 мин12+
О фильме
Вера и Вася - студенты педагогического университета. На первый взгляд, они такие разные – отличница и боксер. Но у них есть то, что их сближает – это вера в любовь, в дружбу, в человека. Очень скоро Вера и Вася понимают, что любят друг друга. Но не все рады их счастью.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
- АХРежиссёр
Александр
Хван
- ДПАктриса
Дарья
Пармененкова
- Актёр
Александр
Соколовский
- Актёр
Влад
Канопка
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ЖЗАктриса
Жанетта
Зарембо
- АВАктёр
Арсений
Врагов
- ДЕАктёр
Дмитрий
Егоров
- ВГАктёр
Вадим
Гайдуковский
- СКАктёр
Сергей
Карбовский
- ЮКСценарист
Юлия
Климок
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ГРОператор
Григорий
Рудаков