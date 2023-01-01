Биография

Александр Соколовский – актер российского театра и кино, победитель шестого сезона телешоу «Ледниковый период». Стал известным благодаря телесериалу «Молодёжка», где он исполнил роль хоккеиста Щукина. Артист является приверженцем здорового образа жизни, занимается волейболом, плаванием, акробатикой и хоккеем. Александр родился в Санкт-Петербурге, во время учебы в школе посещал театральную студию «Дуэт». Когда пришло время выбирать будущую профессию, родители Александра Соколовского предложили ему поступать на журналистику или экономику, но его юношеская мечта о сцене была сильнее. Саша приехал на вступительные экзамены в Москву и получил отказ везде, кроме ГИТИСа. Учебу закончил в 2009 году, некоторое время после окончания вуза работал не по профессии. В 2011 году его пригласили сняться в историческом многосерийном фильме «Раскол». Роль Александра Соколовского была второстепенной, поэтому успеха не принесла. С 2014 года работает в Театре имени Сергея Безрукова. Известность к актеру приходит после участия в сериале «Молодёжка», где он играет центрального нападающего хоккейной команды. Затем последовало еще несколько удачных ролей в картинах «Метод Лавровой 2», «Склифосовский», «Страсти по Чапаю». Он сыграл в комедии «Одноклассницы», а также в криминальной картине «Суперплохие». В 2017 Александр параллельно исполнял две разноплановые роли: в политическом в сериале «Спящие» и комедийном сериале «Вы все меня бесите».