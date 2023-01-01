Сериал Султан моего сердца смотреть онлайн
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Сюжет
Русская учительница покоряет сердце турецкого султана. В главной роли мелодрамы «Султан моего сердца» звезда российской высокорейтинговой ленты «Анна-детективъ» Александра Никифорова.
Анна — красавица и дочь российского дипломата. Ее прогрессивные взгляды и острый ум �пробуждают внимание султана Махмуда II, и вскоре девушка становится учительницей для его детей. В то время как Эсма-султан, сестра правителя, и другие придворные плетут сети интриг, Анна и Махмуд пытаются найти общий язык, преодолевая культурные барьеры и политические препятствия.
Эта историческая мелодрама перенесет вас в самое сердце Османской империи. Всем фанатам «Великолепного века» рекомендуем смотреть «Султан моего сердца» на русском языке — все серии онлайн доступны на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаТурция, Россия
ЖанрыИсторические, Мелодрамы
Рейтинг
- АЭАктёр
Али
Эрсан Дуру
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- ЭЧАктриса
Эмель
Чольгечен
- ТОАктёр
Тансел
Онгел
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- Актёр
Андрей
Руденский
- Актёр
Александр
Соколовский
- БКАктриса
Бесте
Кёкдемир
- ТСАктёр
Тунджер
Салман
- ТРАктёр
Танер
Румели
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- МКПродюсер
Максим
Ковалевич
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ЭОМонтажёр
Эрхан
Озен
- ЕЛМонтажёр
Екатерина
Лазарева