Сериал Султан моего сердца смотреть онлайн

Сюжет

Русская учительница покоряет сердце турецкого султана. В главной роли мелодрамы «Султан моего сердца» звезда российской высокорейтинговой ленты «Анна-детективъ» Александра Никифорова.



Анна — красавица и дочь российского дипломата. Ее прогрессивные взгляды и острый ум �пробуждают внимание султана Махмуда II, и вскоре девушка становится учительницей для его детей. В то время как Эсма-султан, сестра правителя, и другие придворные плетут сети интриг, Анна и Махмуд пытаются найти общий язык, преодолевая культурные барьеры и политические препятствия.



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