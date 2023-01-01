Султан моего сердца
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Султан моего сердца

Сериал Султан моего сердца смотреть онлайн

9.32018, Kalbimin Sultanı 1 сезон
Исторические, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Русская учительница покоряет сердце турецкого султана. В главной роли мелодрамы «Султан моего сердца» звезда российской высокорейтинговой ленты «Анна-детективъ» Александра Никифорова.

Анна — красавица и дочь российского дипломата. Ее прогрессивные взгляды и острый ум пробуждают внимание султана Махмуда II, и вскоре девушка становится учительницей для его детей. В то время как Эсма-султан, сестра правителя, и другие придворные плетут сети интриг, Анна и Махмуд пытаются найти общий язык, преодолевая культурные барьеры и политические препятствия.

Эта историческая мелодрама перенесет вас в самое сердце Османской империи. Всем фанатам «Великолепного века» рекомендуем смотреть «Султан моего сердца» на русском языке — все серии онлайн доступны на видеосервисе Wink!

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb