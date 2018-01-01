Султан моего сердца (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Али Эрсан Дуру в роли султана Махмуда II и Александра Никифорова в образе русской учительницы. Откройте для себя чарующий мир любви и дворцовых интриг: начинайте смотреть сериал «Султан моего сердца» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink!
В первом сезоне Анна, образованная и юная дочь чиновника российского посольства, неожиданно получает предложение стать учительницей во дворце султана Махмуда II. Пока Анна пытается преодолеть культурный барьер и наладить с местными общий язык, амбициозная сестра правителя и другие властные придворные стремятся использовать ее появление в своих корыстных целях. Кроме того, дети султана не принимают чужестранку, а дамы из гарема видят в русской девушке угрозу. Между тем в сердце Махмуда зарождаются чувства к юной учительнице, которые он не может игнорировать...
Чем обернется эта романтическая история о запретной любви? Узнаете, когда начнете смотреть турецкий сериал «Султан моего сердца» — 1 сезон, все серии доступны на портале Wink!
СтранаРоссия, Турция
ЖанрИсторический, Мелодрама
Рейтинг
- АЭАктёр
Али
Эрсан Дуру
- АНАктриса
Александра
Никифорова
- ЭЧАктриса
Эмель
Чольгечен
- ТОАктёр
Тансел
Онгел
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- Актёр
Андрей
Руденский
- Актёр
Александр
Соколовский
- БКАктриса
Бесте
Кёкдемир
- ТСАктёр
Тунджер
Салман
- ТРАктёр
Танер
Румели
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- МКПродюсер
Максим
Ковалевич
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ЭОМонтажёр
Эрхан
Озен
- ЕЛМонтажёр
Екатерина
Лазарева