Султан моего сердца
1-й сезон

Султан моего сердца (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

9.32018, Kalbimin Sultanı 24 серии
Исторический, Мелодрама18+

О сериале

Али Эрсан Дуру в роли султана Махмуда II и Александра Никифорова в образе русской учительницы. Откройте для себя чарующий мир любви и дворцовых интриг: начинайте смотреть сериал «Султан моего сердца» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink!

В первом сезоне Анна, образованная и юная дочь чиновника российского посольства, неожиданно получает предложение стать учительницей во дворце султана Махмуда II. Пока Анна пытается преодолеть культурный барьер и наладить с местными общий язык, амбициозная сестра правителя и другие властные придворные стремятся использовать ее появление в своих корыстных целях. Кроме того, дети султана не принимают чужестранку, а дамы из гарема видят в русской девушке угрозу. Между тем в сердце Махмуда зарождаются чувства к юной учительнице, которые он не может игнорировать...

Чем обернется эта романтическая история о запретной любви? Узнаете, когда начнете смотреть турецкий сериал «Султан моего сердца» — 1 сезон, все серии доступны на портале Wink!

Россия, Турция
Исторический, Мелодрама

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb