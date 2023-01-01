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Султан моего сердца
Актёры и съёмочная группа сериала «Султан моего сердца»

Актёры и съёмочная группа сериала «Султан моего сердца»

Актёры

Али Эрсан Дуру

Али Эрсан Дуру

Ali Ersan Duru
АктёрМахмуд II
Александра Никифорова

Александра Никифорова

АктрисаАнна
Эмель Чольгечен

Эмель Чольгечен

Emel Çölgeçen
АктрисаЭсма Султан
Тансел Онгел

Тансел Онгел

Tansel Öngel
АктёрНамык Паша
Дмитрий Щербина

Дмитрий Щербина

АктёрДмитрий
Андрей Руденский

Андрей Руденский

АктёрАркадий Васильев
Александр Соколовский

Александр Соколовский

АктёрНиколай
Бесте Кёкдемир

Бесте Кёкдемир

Beste Kökdemir
АктрисаБезми-Алем
Тунджер Салман

Тунджер Салман

Tuncer Salman
АктёрХалет Эфенди
Танер Румели

Танер Румели

Taner Rumeli
АктёрМуса Ага

Продюсеры

Джаник Файзиев

Джаник Файзиев

Продюсер
Максим Ковалевич

Максим Ковалевич

Продюсер
Рафаел Минасбекян

Рафаел Минасбекян

Продюсер

Монтажёры

Эрхан Озен

Эрхан Озен

Erhan Özen
Монтажёр
Екатерина Лазарева

Екатерина Лазарева

Монтажёр